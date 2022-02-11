В пятницу, 11 февраля, Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде личного обязательства для подозреваемого в государственной измене бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Таким образом, суд не удовлетворил ни апелляцию стороны защиты Порошенко, ни стороны обвинения. В отношении экс-президента продолжает действовать мера пресечения в виде личного обязательства с ограничением покидать киевскую область, а также с запретом на выезд за границу. до 19 марта.

Напомним, Петр Порошенко подозревается в государственной измене и содействии терроризму и он стал четвертым подозреваемым по так называемому "угольному делу". О подозрении экс-президенту объявили еще в декабре, однако в это время Порошенко отсутствовал в Украине.

17 января он вернулся в Киев и в тот же день состоялось заседание суда по избранию для него меры пресечения. Однако суд пришлось перенести и 19 января, на новом судебном заседании в Печерском райсуде Киева Порошенко объявили меру пресечения в виде личного обязательства.

Также сообщалось, что адвокаты Порошенко на апелляции по мере пресечения попросили приобщить к делу интервью Чауса нардепу Арьеву.