Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года выросла на 4% и составила 95,06 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки биржи ICE Feature в пятницу, 11 февраля.

Стоимость Brent росла на 3,27%, торгуясь на уровне 94,39 доллара за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала 95 доллара за баррель в октябре 2014 года.

Кроме того, стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте 2022 года поднималась на 5,01%, до 94,38 долларов за баррель.

Подорожание нефти, которое тянется с начала года, аналитики связывают с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ослаблением опасений по поводу влияния штамма "омикрон" на спрос.

"Тем временем нефть на фоне слухов о надвигающейся войне приближается к 100 долларам за баррель. Уже 95. Впервые с октября 2014 года", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что, по данным специалистов, цена на нефть может подскочить до 150 долларов за баррель в первой половине года. Эксперты считают, что в случае, если цена на нефть достигнет указанной отметки, темпы роста ВВП в мире в первой половине года могут сократиться до 0,9 процента (сейчас ожидается рост на уровне 4,1 процентов).

Также "Страна" сообщала о том, что годовая инфляция в США обновила максимум за 40 лет.