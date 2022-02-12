В Киеве начался "Марш единства" который проходит под лозунгом "Не отдадим страну российскому агрессору". Его организовали радикалы Стерненко, Филимоненко и ряд других представителей националистических организаций.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

Сбор участников шествия начался в 14:00 в парке Шевченко. Колонну начали формировать в 14:30. Состоянием на 14:50 в акции принимает участие около 3000 человек.

Участники шествия пройдут центральными улицами столицы от парка Шевченко к Майдану независимости.

Напомним, ранее мы писали, что в субботу, 5 февраля, в Харькове прошел организованный националистами марш единства. Цель шествия была обозначена, как демонстрация того, что Харьков - это украинский город. По оценкам СМИ, в тот день на марш собрались около 5000 человек. Националисты и сочувствующие пришли на шествие с флагами Украины и УПА (красно-черными).

Кроме того, 11 февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные власти готовятся к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации и утвердили план эвакуации населения в связи с распространением информации о возможном "вторжении" России в Украину.