В ночь с воскресенья на понедельник, 14 февраля, в столице горел трехэтажный учебный корпус Киевской гимназии восточных языков. Площадь пожара достигла 2 тысяч квадратных метров. Спасатели боролись с огнем более трех часов.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Пожар произошел на улице Львовской, 25 в Святошинском районе Киева. Информация о возгорании поступила спасателям в 01:22. Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит кровля трехэтажного здания гимназии.

Локализовать пожар на площади 2 тысяч квадратных метров удалось к 03:30, ликвидировать - к 04:39.

Тушение пожара усложнялось тем, что перекрытия в здании деревянные, поэтому пламя быстро распространялось. На месте работали 16 единиц пожарной техники и 60 человек личного состава.

Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет. Причину и обстоятельств пожара установят правооохранители.

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