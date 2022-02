В среду, 9 февраля, во французском городе Шамальер произошел масштабный пожар на фабрике по производству денег. Несколько десятков людей пострадали.

Об этом сообщает Le Рarisien.

Пожар произошел на территории типографии, которая производит деньги Банка Франции. На данный момент пожар уже удалось локализовать, для выяснения причин возгорания будет проведено судебное расследование.

Из-за пожара пострадали двадцать четыре человека, десять людей были эвакуированы. Всего в момент происшествия на месте находилось 387 человек. Все еще перекрыто несколько улиц.

"Жертв нет, за исключением нескольких человек, пострадавших от дыма...Сначала пожар был очень сильным..., но благодаря принятым мерам мы смогли довольно быстро остановить бедствие", - сказал представитель городской пожарной службы Микаэль Бессейр.

A money factory is on fire in #France. Banknote factory of the Bank of France blazes in the city of Chamalier, injured 24 people. Whether the money was burned is not specified. #fire #fires pic.twitter.com/82ahyNaiRk