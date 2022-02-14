В селе Гранитное, которое расположено в Донецкой области возле линии соприкосновения, были убиты двое этнических греков, еще двое получили ранения. По данным Министерства иностранных дел Греции, убийство совершили украинские военные.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте МИД Греции в понедельник, 14 февраля.

Указано, что двое экспатриантов были убиты и еще двое получили тяжелые ранения. По данным министерства иностранных дел, виновниками убийства были трое украинских военнослужащий, которые "о незначительной причине связались с вышеуказанными экспатриантами".

В связи с произошедшим глава МИД Греции Никос Дендиас запросил телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Куллебой, "чтобы еще раз подчеркнуть необходимость защиты греческой общины в Украине".

Напомним, днем ранее Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил заявила, что двое украинских военнослужащих в селе Гранитное открыли огонь по территории кафе, в результате чего погибли два человека - мирный житель и военнослужащий Нацгвардии, а еще двое были ранены.

Ранее мы писали, что в ОБСЕ сообщили, что отдельные страны решили отозвать своих сотрудников из миссии на Донбассе.