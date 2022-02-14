Американские СМИ сообщают о выдвижении российских подразделений на позиции для "удара по Украине"
CBS News сообщил, что некоторые российские подразделения покинули свои районы сосредоточения и начали выдвигаться на позиции для нападения на Украину.
Об этом сообщает CBS со ссылкой на неназванного официального представителя США.
"Некоторые дальнобойные артиллерийские и ракетные установки также были перемещены на огневые позиции", - сказано в записи.
Напомним, что Россия отрицает планы по наступлению на Украину.
Напомним, 5 февраля американское агентство Bloomberg выпустило новость о том, что Россия уже вторглась в Украину. Сообщение с таким заголовком было опубликовано на сайте агентства и примерно через полчаса удалено. Bloomberg принесло извинения на это счет.
"Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок "Россия вторгается в Украину" был случайно опубликован на нашем веб-сайте. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке. Заголовок был удален, и мы расследуем причину", - объяснились в агентстве.
А сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нападение Владимира Путина на Украину может произойти в ближайшие двое суток.
"Уже в ближайшие 48 часов", - сказал Джонсон, выступая на телевидении во время своей поездки по Шотландии.