CBS News сообщил, что некоторые российские подразделения покинули свои районы сосредоточения и начали выдвигаться на позиции для нападения на Украину.

Об этом сообщает CBS со ссылкой на неназванного официального представителя США.

"Некоторые дальнобойные артиллерийские и ракетные установки также были перемещены на огневые позиции", - сказано в записи.

Напомним, что Россия отрицает планы по наступлению на Украину.

Напомним, 5 февраля американское агентство Bloomberg выпустило новость о том, что Россия уже вторглась в Украину. Сообщение с таким заголовком было опубликовано на сайте агентства и примерно через полчаса удалено. Bloomberg принесло извинения на это счет.

"Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок "Россия вторгается в Украину" был случайно опубликован на нашем веб-сайте. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке. Заголовок был удален, и мы расследуем причину", - объяснились в агентстве.

А сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нападение Владимира Путина на Украину может произойти в ближайшие двое суток.

"Уже в ближайшие 48 часов", - сказал Джонсон, выступая на телевидении во время своей поездки по Шотландии.