Система предупреждения о ракетном нападении российских (СПРН) Вооруженных сил к 2030 году полностью перейдет на радиолокационные станции высокой заводской готовности "Воронеж".

Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил России полковник Сергей Сучков.



"В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает ввод в состав СПРН этих станций, что обеспечит завершение перевооружения СПРН на РЛС нового поколения", - сказал военный.



Сучков пояснил, что до этого времени должны быть модернизированы ряд радиолокационных станций высокой заводской готовности, несущих боевое дежурство в Краснодарском крае и Иркутской области. Кроме того, в Ленинградской области будут созданы новые средства, обладающие улучшенными тактико-техническими характеристиками и усиленной защитой от воздействия помех.



Как рассказал Сучков, сейчас новые РЛС высокой заводской готовности "Воронеж" уже несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. Кроме того, продолжают нести боевое дежурство "ветераны" СПРН - недавно прошедшая модернизацию РЛС "Днепр" в Мурманской области, РЛС "Дарьял" в Коми и "Волга" в Белоруссии.



Новые РЛС "Воронеж" могут быть легко и быстро построены, а также модернизированы, если в процессе эксплуатации возникнет такая необходимость. РЛС предыдущих поколений имели жесткую статичную архитектуру, их конструкция формировалась в процессе разработки и практически не менялась до конца эксплуатации.

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