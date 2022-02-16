Пенсии более 10 миллионов украинцев будут проиндексированы с 1 марта. Впервые индексация коснется и отставных военных.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 16 февраля.

"С 1 марта индексация составит 14%. Это будет касаться 8 млн украинцев, которые получат страховые пенсии, а также впервые по новому принципу мы увеличиваем пенсии военным. В результате повышение получат еще полмиллиона получателей", - сказал он.

По его словам, на повышение могут рассчитывать также около одного миллиона людей, которые не подпадают под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение трех последних лет.

По словам Шмыгаля, на 14% будут проиндексированы выплаты людям старше 75 и старше 80 лет.

Кроме того, будут индексированы пенсии некоторым гражданам на упреждение.

Постановлением Кабмина с 1 марта 2022 года увеличивается на коэффициент 1,14:

показатель средней заработной платы, который учитывается для расчета пенсии,

пенсии военнослужащим,

пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы,

размеры ежемесячных компенсационных выплат лицам в возрасте от 80 лет (которые получают 500 гривен) и лицам в возрасте от 75 лет (которые получают 400 гривен).

Кроме того, предполагается с 1 марта 2022 года:

повысить минимальную пенсионную выплату для лиц, которые имеют длительный страховой стаж (30/35 лет, соответственно, для женщин и для мужчин), и для лиц с инвалидностью І группы, до 2 300 грн и установить минимальную пенсионную выплату для неработающих лиц со страховым стажем меньшей продолжительности на уровне 2 100 гривен;

установить минимальный размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, которые получают государственную социальную помощь, на уровне 2 100 гривен;

увеличить помощь на каждого ребенка, который воспитывается в многодетной семье, с 1700 до 2 100 гривен;

установить к пенсиям, назначенным по обращениям, поступившим по 31 декабря 2021 года, которые не повышались с 1 марта 2022 года, ежемесячную доплату в размере 135 грн;

установить ежемесячную доплату к пенсии, если размер повышения в результате перерасчета пенсий не достигает 100 грн, в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Также постановлением устанавливается учет индексации пенсии при увеличении на 25% размеров пенсий лицам с инвалидностью вследствие войны.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада приняла закон о ежегодной индексации пенсий 1 марта.

Также мы сообщали, что в Минцифре рассказали, когда пенсионеры смогут записаться на получение смартфонов за вакцинацию.