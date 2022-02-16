На трансляции Reuters с Майдана, которую включили для того, чтобы не пропустить "вторжение России в Украину", в один из моментов появился дрон с картонкой. На табличке была загадочная надпись: "Продам гараж на Соломе". И указан номер телефона: (044) 244-09-61.

Этот номер принадлежит российскому посольству в Киеве, которое находится в Соломенском районе столицы.

Напомним, агентство запустило прямой эфира в ночь с 15 на 16 февраля, на которую западные СМИ анонсировали "вторжение России в Украину". Мы рассказывали, что во время трансляции внезапно прозвучал гимн Советского Союза. По видеозаписи невозможно установить источник звука. Кроме гимна СССР были слышны и другие музыкальные произведения.

Также мы писали, что корреспондент "Страны" Влад Бовтрук отправился проследить за "вторжением" прямо на украино-российский кордон в "ночь вторжения". Мы публиковали видео, на котором контрольно-пропускной пункт работал в штатном режиме без какого-либо усиления. Также не видно было какой-либо военной техники с украинской стороны.

О том, что еще происходило на границе с Россией в "ночь вторжения", "Страна" рассказывала в видеорепортаже.