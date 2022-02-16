Хакеры, атакующие с 15 февраля украинские государственные веб-ресурсы, привлекли для своих действий огромный объем ресурсов, но Украине удается справляться с этой кибератакой.

Об этом сообщил заместитель председателя Госспецсвязи по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Виктор Жора во время брифинга в среду, 16 февраля.

"Сейчас ситуация контролируема, DDOS-атака продолжается. Средние показатели атаки составляют десятки гигабит в секунду. Мы фиксируем комбинацию, то есть целый ряд технологий атак на веб-ресурсы. Это свидетельствует о координации действий хакеров, о привлечении серьезного объема ресурсов. Однако ситуация контролируемая и Украина с этой атакой справляется", - заявил Виктор Жора.

Напомним, накануне хакерской атаке подверглись сайты "Приватбанка", "Ощадбанка", Минобороны и ВСУ, полиция расследует инцидент по двум статьям УК Украины.

Также мы сообщали, что вслед за интернет-страницами министерств и банков атаке подвергся сайт СБУ.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле опровергли обвинения в причастности РФ к хакерской атаке на "Приватбанк" и сайт Минобороны Украины.