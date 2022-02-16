Легендарного ведущего Высшей лиги КВН Александра Маслякова, который заразился коронавирусом, в первых играх нового сезона заменят шестеро других ведущих.

Об этом представитель Александра Маслякова-младшего рассказал "РИА Новости".

Вместо Маслякова первые игры нового сзеона Высшей лиги КВН будут проводить:

российский шоумен и ведущий "Вечернего Урганта" Иван Ургант,

российский актёр и телеведущий Дмитрий Хрусталев,

российский шоумен, актёр театра и кино, телеведущий Дмитрий Нагиев,

советский и российский телеведущий, режиссер, актер и музыкант Валдис Пельш,

советский и российский режиссёр театра и кино, телеведущий, актер Юлий Гусман,

российский актер, бывший игрок КВН Андрей Бурковский.

Напомним, Александр Масляков повторно заразился коронавирусом. Из-за этого легендарный ведущий, который с 1964 года не пропустил ни одной игры Высшей лиги КВН не сможет выйти на сцену в первых играх нового сезона.

После этого Дмитрий Нагиев заявил, что заменит Маслякова в роли ведущего КВН на время его болезни и что он будет не единственным ведущим.

Ранее стали известн6о, что первые пять игр 1/8 финала "Клуба веселых и находчивых" проведут Нагиев, Хрусталев, Ургант и Бурковский. Теперь количество ведущих увеличилось до шести - добавились Пельш и Гусман.