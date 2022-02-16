Сын Маслякова назвал фамилии шести новых ведущих КВН, которые заменят его отца на время болезни
Легендарного ведущего Высшей лиги КВН Александра Маслякова, который заразился коронавирусом, в первых играх нового сезона заменят шестеро других ведущих.
Об этом представитель Александра Маслякова-младшего рассказал "РИА Новости".
Вместо Маслякова первые игры нового сзеона Высшей лиги КВН будут проводить:
- российский шоумен и ведущий "Вечернего Урганта" Иван Ургант,
- российский актёр и телеведущий Дмитрий Хрусталев,
- российский шоумен, актёр театра и кино, телеведущий Дмитрий Нагиев,
- советский и российский телеведущий, режиссер, актер и музыкант Валдис Пельш,
- советский и российский режиссёр театра и кино, телеведущий, актер Юлий Гусман,
- российский актер, бывший игрок КВН Андрей Бурковский.
Напомним, Александр Масляков повторно заразился коронавирусом. Из-за этого легендарный ведущий, который с 1964 года не пропустил ни одной игры Высшей лиги КВН не сможет выйти на сцену в первых играх нового сезона.
После этого Дмитрий Нагиев заявил, что заменит Маслякова в роли ведущего КВН на время его болезни и что он будет не единственным ведущим.
Ранее стали известн6о, что первые пять игр 1/8 финала "Клуба веселых и находчивых" проведут Нагиев, Хрусталев, Ургант и Бурковский. Теперь количество ведущих увеличилось до шести - добавились Пельш и Гусман.