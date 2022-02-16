В МОЗ назвали число заболевших в Украине туберкулезом за январь 2022 года
В январе 2022 года в Украине зарегистрировали 1564 случая туберкулеза. Всего в январе 2022 года от туберкулеза лечились 12 353 человека.
Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины.
Опубликована такая статистика заболевания в январе:
- 1 174 новых случаев заболевания;
- 279 пациентов с рецидивом;
- 33 пациента, возобновивших лечение после перерыва;
- 60 пациентов, начавших повторное лечение после неудачного;
- 17 других случаев;
- 1 пациент с неизвестной историей предварительного лечения;
- у 47 пациентов также диагностирован COVID-19.
Туберкулез – это инфекционное бактериальное заболевание, вызванное микобактерией туберкулеза. Человек за всю жизнь не раз сталкивается с туберкулезом и даже не знает об этом. Поражать туберкулез может любые органы и системы организма, кроме волос и ногтей, но наиболее часто развивается туберкулез органов дыхания (легких и бронхиального дерева).
Проявления легочного туберкулеза наиболее заметны: длительный кашель, одышка при незначительной физической нагрузке, субфебрильная температура (37.2–38.0°C), повышенная потливость, общая утомляемость.
В случае выявления в анализах микобактерии туберкулеза семейный врач направляет пациента к фтизиатру. Пациент должен выполнять все рекомендации врача и соблюдать режим лечения.
Главное - не создавать в процессе борьбы с недугом дополнительных сложностей. К ним можно отнести и вредные привычки, и нерегулярный прием медикаментов, и сомнительные народные способы лечения.
Ранее мы писали, что в декабре прошлого года в Украине зарегистрировано 1530 случаев туберкулеза, всего в этом месяце от туберкулеза лечились 12 448 человек.
Также мы рассказали, что многие считают, что при лечении туберкулеза нельзя целоваться и заниматься сексом, но это ошибочное мнение.