Компания Facebook вместе с другими технологическими компаниями собираются проложить по дну Атлантического океана оптоволоконный кабель, это существенно увеличит скорость интернет-соединения.

Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

"Прокладка трансатлантического подводного телекоммуникационного кабеля для техгиганта Facebook по океанскому дну недалеко от провинции Новая Шотландия должна начаться на этой неделе", - сообщается в материале.

Длина кабеля достигнет 6600 км, а толщина - около 4 см. Он соединит город Линн в штате Массачусетс, Бордо во Франции и Корнуол в Британии.

80% кабеля принадлежит Facebook, остальные партнеры - Microsoft и Vodafone.

Часть кабеля пройдет через регион, который может вскоре получить статус морского заповедника, что вызывает беспокойство у экологов.

В компании же, которая занимается прокладкой, уверяют, что кабель минимально повлияет на окружающую среду.

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