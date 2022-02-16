В Украине началась фишинговая атака с целью взломать аккаунты пользователей Facebook, однако ее связь с продолжающейся почти сутки кибератакой на государственные сайты не доказана.

Об этом сообщает правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA на своей странице в Facebook.

Указано, что хакеры рассылают в социальной сети сообщения и с их помощью получают доступ к данным пользователей. Сообщения содержат ссылки, при переходе по которым в мобильном браузере загружается HTML-страница с JavaScript-кодом, выполнение которого приводит к тому, что данные пользователя переходят злоумышленникам.

В связи с этим СERT-UA призвали не переходить по подозрительным ссылкам и использовать мультифакторную аутентификацию аккаунтов.

"Подобная активность осуществляется неустановленной группой лиц, именующих себя "TeamLucernaRD", не позднее чем с ноября 2021 года с целью похищения аутентификационных данных пользователей Facebook. Отношение данной активности к атаке на информационные ресурсы 15.02.2022 не подтверждено", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера сайты Министерства обороны, Вооруженных сил и ряда украинских банков подверглись DDoS-атаке.

Также сообщалось, что кибератаку на банки и военные ведомства в Минцифры назвали самой мощной за всю историю Украины.