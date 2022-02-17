Ожидается, что президент США Джо Байден запросит у Конгресса на следующий финансовый год оборонный бюджет США в размере более 770 миллиардов долларов. Такая сумма объясняется тем, что Пентагон стремится модернизировать вооруженные силы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с переговорами.

По словам источников, переговоры по бюджету между министром обороны Ллойдом Остином и Административно-бюджетным управлением Белого дома касаются запроса на национальную оборону в размере более 770 миллиардов долларов на 2023 финансовый год, который начинается 1 октября 2022-го. Переговоры продолжаются, и окончательная сумма может измениться до того, как в ближайшие месяцы будет сделан бюджетный запрос, добавили источники.

Бюджет национальной обороны включает расходы Пентагона на зарплаты, танки и самолеты-невидимки F-35, производимые Lockheed Martin Corp, а также средства на программы министерства энергетики, касающиеся ядерного оружия и обороны.

По словам одного из источников, среди главных приоритетов этого бюджета - судостроение, развитие потенциала в космосе, систем предупреждения ракетных ударов и модернизация ядерной "триады" (подводных лодок с баллистическими ракетами, бомбардировщиков и ракет наземного базирования).

Бюджет принесет пользу крупнейшим оборонным подрядчикам США, включая Lockheed, Northrop Grumman Corp и General Dynamics Corp.

Другой источник сказал, что усилия по ядерной модернизации рассматриваются как приоритетные в дополнение к планам Пентагона продолжать инвестировать в исследования и разработку вооружений для ведения любых потенциальных будущих войн против Китая и России.

Пентагон также планирует сократить расходы за счет вывода из эксплуатации более старых вооружений, таких как прибрежные боевые корабли, которые дороги в эксплуатации, и слишком уязвимых самолетов типа A-10.

Запрос бюджета на национальную оборону, составленный в последний год пребывания у власти Трампа, составлял 752,9 миллиарда долларов. Затем Конгресс увеличил это число на 25 миллиардов долларов, в конечном итоге на 2022 финансовый год он достиг суммы 778 миллиардов долларов.

Ранее "Страна" писала, что в оборонном бюджете США на текущий год на помощь Украине предусмотрено 300 миллионов долларов.