На заседании Совбеза ООН, посвященному ситуации вокруг Украины, состоялся своеобразный стихотворный баттл. В нем приняли участие представители Украины Сергей Кислица и России Сергей Вершинин.

Кислица процитировал строки стихотворения "Наследники Сталина" (1961) советского поэта Евгения Евтушенко.

"Пусть мне говорят: "Успокойся…" - спокойным я быть не сумею. Покуда наследники Сталина живы еще на земле, мне будет казаться, что Сталин - еще в мавзолее", - продекламировал Кислица.

Вершинин ответил словами Заболоцкого из шедевра "Некрасивая девочка" (1955).

"Я вот очень люблю стихи про красоту Николая Заболоцкого. Помните это четверостишие? "И если так, то что же красота? И отчего ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором красота, или огонь, мерцающий в сосуде?" - прочитал Вершинин отрывок из произведения.

Он добавил, что сравнил бы красоту с мудростью.

"Надо, чтобы у нас принимали мудрые решения, в том числе, что касается урегулирования на востоке Украины на основе Минского комплекса мер", - резюмировал дипломат из РФ.

Ранее "Страна" сообщала, что Вершинин в зале заседания ООН констатировал, что Украина отказывается выполнять Минские соглашения.

А заместитель генсека организации Розмари Дикарло на этом же мероприятии заявила, что напряженность в Украине достигла пика с 2014 года. В связи с этим она призывала все стороны к сдержанности.