Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс прибыла в Киев в черной шубе и такой же шапке. Наряд дипломата выдержан в черных цветах.

Об этом сообщают в Twitter представители СМИ в четверг, 17 февраля.

Образ Элизабет Трасс снова, как и при поездке в Москву для встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сравнили с образом "Железной леди" Маргарет Тэтчер во время ее визита в столицу России в 1987 году.

Отметим, что в Киеве днем было +6 градусов и шел дождь, в связи с чем наряд Элизабет Трасс контрастирует с одеждой других дипломатических лиц Украины и Великобритании.

"Глава МИД Британии Элизабет Трасс вводит новую дипломатическую моду - чёрные меха. Вопрос, правда, зачем она при такой погоде в Киев в шубе прилетела. Наверное, прочитала в западных СМИ, что у нас земля уже промёрзла", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что министр иностранных дел Британии Лиз Трасс считает, что Россия может затянуть кризис на границе Украины на недели, если не на месяцы. Вместе с тем, она заявила, что Лондон не видит отвода войск РФ, о котором заявляют в Минобороны России.

Также мы писали, что в МИД России назвали ложью заявления Британии о "вторжении" в Украину и потребовали извинений.