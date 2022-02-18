Ровенская область в ближайшие дни может выйти из красной зоны адаптивного карантина, в которой она находится с января. По данным Минздрава, этому региону первому среди "красных" удалось достичь показателей, которые свидетельствуют о начале стабилизации ситуации с заболеваемостью.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга в пятницу, 18 февраля.

"По результатам анализа распространения коронавирусной болезни COVID-19, видим, что Ровенская область достигла признаков, которые позволяют рассмотреть вопрос об отмене "красного" уровня эпидопасности в регионе. Это первая область, которая находится в "красном" уровне эпидопасности, и которая стабилизировала ситуацию", - сообщил он.

По данным министра, анализ показывает, что в ближайшее время Закарпатская и Ивано-Франковская также смогут достичь показателей, которые позволит им выйти из красной зоны карантинных ограничений.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным на утро 18 февраля, в Украине четвертый день растет число новых случаев ковида, за прошлые сутки заразились почти 35 тысяч человек.

Также мы сообщали, что в Украине зарегистрировали уже второе лекарство от коронавируса для экстренного применения при болезни.