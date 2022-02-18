Ведущий заблокированного через незаконные санкции СНБО телеканала "Наш" Артем Никифоров устроился на работу на государственный телеканал "Рада" и провёл журналистское расследование.

На собеседовании с ним говорили достаточно откровенно.

"При непосредственном общении с менеджментом телеканала "Рада" мне стало известно, что санкции против канала "Наш" были введены для того, чтобы выбить его из эфира, и зайти вместо него на зрителей юга, востока и центра Украины. И все это для того, чтобы вместо канала "Наш" запустить государственные провластные каналы", - заявил он.

По его словам, на канале сразу дают установку, что президента Украины Владимира Зеленского нужно "любить", а нелояльных депутатов пускать нельзя.

"Канал "Рада" это канал с "черным списком" гостей", - говорит ведущий.

По его словам, в рамках информационной политики "Рады" практикуется полная цензура и запрет на критику власти.

"Это по сути рупор власти, не имеющий ничего общего с журналистикой", - говорит Никифоров.

Напомним, о "черном списке" спикеров телеканала "Рада" мы писали еще в январе, в него, среди прочих, входит экс-спикер парламента Дмитрий Разумков.

Также "Страна" писала о том, как и на чьи деньги Владимир Зеленский создаёт свою медиаимперию под выборы.