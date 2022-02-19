На автомагистрали Конья-Аксакая (Турция) перевернулся автобус с туристами, вследствие чего более 40 людей получили травмы и шестеро погибли. Автобус следовал маршрутом Измирь-Каппадокия.

О происшествии сообщает турецкое издание Hurriyet.

На момент трагедии в автобусе находились 47 пассажиров и два водителя. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги. Автобус съехал на обочину и перевернулся.

Все потерпевшие, 41 человек, госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Водителей задержали для выяснения деталей происшествия.

Напомним, 14 февраля сообщалось о десятках пострадавших из-за столкновения поездов в Баварии. Тогда врезались два пассажирских поезда, один человек погиб.

Также еще в ноябре 2021 года мы писали, что в Болгарии попал в аварию автобус с туристами, где погибли 45 человек, среди которых 12 детей.