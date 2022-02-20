По состоянию на утро воскресенья, 20 февраля, в Украине усиленный карантин действует в пяти регионах. Однако в ближайшее время три из них могут перейти к более мягким ограничениям.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в "красной" зоне карантина сегодня находятся:

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Луганская область;

Ровенская область;

Хмельницкая область.

При этом Закарпатская и Ивано-Франковская области уже показывают динамику к нормализации ситуации с коронавирусом, что в скором времени позволит им перейти к "оранжевому" уровню ограничений. А вот Ровенская область уже соответствует "желтому" уровню ограничений.

Примечательно, что в "желтой" зоне карантина находятся Львовская, Полтавская, Черновицкая и Харьковская области. Остальные регионы застряли на "оранжевом" уровне эпидемиологической опасности.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что и сам ожидает окончания карантина и отмены масочного режима в Украине, но этого момента еще нужно подождать.

Ранее "Страна" писала, что в Украине зарегистрировали уже второе лекарство от коронавируса для экстренного применения при болезни.