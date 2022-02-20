В Украине может сократиться количество красных зон. Фото: "Страна"

По состоянию на утро воскресенья, 20 февраля, в Украине усиленный карантин действует в пяти регионах. Однако в ближайшее время три из них могут перейти к более мягким ограничениям.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в "красной" зоне карантина сегодня находятся:

  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Луганская область;
  • Ровенская область;
  • Хмельницкая область.

При этом Закарпатская и Ивано-Франковская области уже показывают динамику к нормализации ситуации с коронавирусом, что в скором времени позволит им перейти к "оранжевому" уровню ограничений. А вот Ровенская область уже соответствует "желтому" уровню ограничений.

Примечательно, что в "желтой" зоне карантина находятся Львовская, Полтавская, Черновицкая и Харьковская области. Остальные регионы застряли на "оранжевом" уровне эпидемиологической опасности.

Эпидемиологическая ситуация по регионам Украины. Скриншот: moz.gov.ua

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что и сам ожидает окончания карантина и отмены масочного режима в Украине, но этого момента еще нужно подождать.

Ранее "Страна" писала, что в Украине зарегистрировали уже второе лекарство от коронавируса для экстренного применения при болезни.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться