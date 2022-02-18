Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что и сам ожидает окончания карантина и отмены масочного режима в Украине, но этого момента еще нужно подождать.

Об этом глава Минздрава сказал журналистам в кулуарах Рады, пишет "РБК-Украина".

"Я с нетерпением жду, когда можно выйти и сказать, что мы отменяем карантинные ограничения. В том числе и масочный режим. Но надо еще немного подождать и вакцинироваться", - сказал Ляшко.

Что касается вакцинации от коронавируса, то, по словам Ляшко, цель Минздрава - это 70% населения Украины, которые пройдут полный курс вакцинации, а также бустерная прививка у всех, кто нуждается в ней.

"Это позволит нам с оптимизмом смотреть вперед и не применять карантинные ограничения при дальнейшей потенциальной волне роста. Как прогнозируется, волны еще будут в частности на октябрь-ноябрь 2022 года", - заявил Ляшко.

Между тем в Украине уже четыре дня растет количество новых случаев заражения коронавирусом, зафиксированных за сутки - за 17 февраля коронавирусом заразились 34 938 человек.

Напомним, в Украине зарегистрировали уже второе лекарство от коронавируса для экстренного применения при болезни.