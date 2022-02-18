В Украине, где четвертый день подряд растет количество новых заболевших Covid-19, уменьшилась желтая зона адаптивного карантина. По состоянию на утро пятницы, 18 февраля, Киев перешел в оранжевую зону.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Министерством здравоохранения Украины.

Сегодня "желтые" только Полтавская и Черновицкая области. А Киев, который также был в этой зоне, стал "оранжевым".

В красной зоне карантина, по данным на утро пятницы, пять областей: Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская, Хмельницкая.

Все остальные регионы находятся в оранжевой зоне.

Напомним, недавно глава парламентского комитета по здравоохранению Радуцкий заявил, что на этой неделе три области Украины могут покинуть красную зону карантина. В таком случае в ней останутся всего два региона.

Также мы писали, что в Украине за последнюю неделю количество случаев заболеваемости Covid-19 уменьшилось на 3%, а количество госпитализаций - на 4%. Ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться, но большинство регионов все еще в зоне риска.

Кроме того, ранее в Минздраве рассказывали, объявят ли в Украине локдаун из-за омикроновой волны коронавируса.