Коронавирус занял второе место в "рейтинге" причин смерти украинцев в 2021 году
Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о количестве умерших людей за январь-декабрь 2021 года. Коронавирусная инфекция оказалась на втором месте среди причин смерти после ишемической болезни сердца.
Данные доступны на сайте Госстата.
По данным ведомства, с начала 2021 года умерли 714 263 человека, в том числе в декабре - 64 264 человека.
1. 430 013 человек умерли от болезни системы кровообращения, в том числе ишемической болезни сердца - 300 724 человек (в декабре - 26 501);
2. от Covid-19 погибли 86 015 украинцев, в декабре - 9 066 человек.
3. от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 82 617 человек (в декабре - 7 054);
4. злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 73 683 граждан (в декабре - 5 933);
5. 24 969 человек скончались от болезни органов пищеварения;
6. заболевания органов дыхания стали причиной смерти 27 588 человек (в т.ч. грипп и пневмония- 22 282 человек).
По данным Госстата, за январь-декабрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 6 099 человек, среди них туберкулез - 2 779, от СПИДа умерло 2192 украинца.
Кроме того, 28 061 украинец погиб в результате внешних причин:
7. самоубийства - 5907;
8. транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 3732 граждан;
9. отравление алкоголем - 1 845;
10. случайное отравление (кроме алкоголя) - 1631;
11. утопление - 1 528;
12. умышленные убийства - 1 240.
13. гибель во время пожара - 1221;
Между тем, впервые с 24 января в Украине выявили менее 14 тысяч новых случаев коронавируса. Спад заболеваемости наблюдается третий день подряд.
Мы также писали о том, что согласно отчету, опубликованному 16 февраля ООН, загрязнение природы способствует большему количеству смертей во всем мире, чем Covid-19.