Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о количестве умерших людей за январь-декабрь 2021 года. Коронавирусная инфекция оказалась на втором месте среди причин смерти после ишемической болезни сердца.

Данные доступны на сайте Госстата.

По данным ведомства, с начала 2021 года умерли 714 263 человека, в том числе в декабре - 64 264 человека.

1. 430 013 человек умерли от болезни системы кровообращения, в том числе ишемической болезни сердца - 300 724 человек (в декабре - 26 501);

2. от Covid-19 погибли 86 015 украинцев, в декабре - 9 066 человек.

3. от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 82 617 человек (в декабре - 7 054);

4. злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 73 683 граждан (в декабре - 5 933);

5. 24 969 человек скончались от болезни органов пищеварения;

6. заболевания органов дыхания стали причиной смерти 27 588 человек (в т.ч. грипп и пневмония- 22 282 человек).

По данным Госстата, за январь-декабрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 6 099 человек, среди них туберкулез - 2 779, от СПИДа умерло 2192 украинца.

Кроме того, 28 061 украинец погиб в результате внешних причин:

7. самоубийства - 5907;

8. транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 3732 граждан;

9. отравление алкоголем - 1 845;

10. случайное отравление (кроме алкоголя) - 1631;

11. утопление - 1 528;

12. умышленные убийства - 1 240.

13. гибель во время пожара - 1221;

Между тем, впервые с 24 января в Украине выявили менее 14 тысяч новых случаев коронавируса. Спад заболеваемости наблюдается третий день подряд.

Мы также писали о том, что согласно отчету, опубликованному 16 февраля ООН, загрязнение природы способствует большему количеству смертей во всем мире, чем Covid-19.



