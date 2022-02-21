В Украине выявили новые случаи коронавируса. Фото: "Страна"

Впервые с 24 января в Украине выявили менее 14 тысяч новых случаев коронавируса. Спад заболеваемости наблюдается третий день подряд. 

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 21 февраля пресс-службой Минздрава. 

За прошлые сутки коронавирус выявили у 13 562 человек. Среди них 1 254 ребенка и 151 медик. В больницы попали 1 886 человек. Выздоровели - 13 904 человека. 127 случаев ковида оказались летальными. 

Вчера вакцинировались от коронавируса 17 172 человека. Из них 4 769 человек получили первую дозу вакцины, 7 965 - вторую дозу. 78 человека сделали дополнительную прививку, 4 360 человек - бустерную. 

За все время пандемии в Украине выявлено 4 734 333 случая коронавируса. 3 952 363 человека выздоровели. 104 645 случаев ковида оказались летальными. 

Коронавирус в Украине 21 февраля. Статистика МОЗ

Коронавирус в Украине 21 февраля. Статистика МОЗ

Напомним, "Страна" писала о том, что три области Украины вскоре могут выйти из красной зоны карантина. Речь об Ивано-Франковской, Закарпатской и Ровенской областях. 

Также мы сообщали, что по информации Минздрава, в Украине зафиксировали новый, еще более заразный вариант "Омикрона". Впрочем, пока что речь идет об одиночных случаях инфицирования.

Кроме того, мы писали, что на прошлой неделе в Украине зарегистрировали уже второе лекарство от коронавируса для экстренного применения при болезни.

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