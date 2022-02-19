В Украине четвертый день выявляют более 30 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Вчера ковидом заболели 31 125 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава утром 19 февраля.

Среди новых пациентов - 2 611 детей и 765 медиков. За сутки в больницы попали 3 208 человек. 30 487 человек выздоровели. 260 случаев ковида оказались летальными.

Вчера в Украине сделали 67 636 прививок от коронавируса:

17 783 человека получили первую дозу вакцины,

29 476 человек получили вторую дозу,

498 - дополнительную дозу,

19 879 - бустерную дозу.

За все время пандемии в Украине выявили уже 4 703 323 случая коронавируса. 3 926 496 человек выздоровели. 104 366 случаев коронавируса оказались летальными.

Напомним, о том, что Украина начала выходить из пика заболеваемости коронавирусом, но еще находится в зоне риска, эксперты сообщили еще в начале текущей недели.

Также мы писали, что по информации Минздрава, в Украине летальность ковида во время омикроновой волны в 4 раза ниже, чем при "Дельте".

Кроме того, сообщалось, что в Минздраве назвали область, которая первой покинет красную зону карантина. По словам Ляшко, Ровенская область в ближайшие дни может выйти из красной зоны адаптивного карантина, в которой она находится с января. По данным Минздрава, этому региону первому среди "красных" удалось достичь показателей, которые свидетельствуют о начале стабилизации ситуации с заболеваемостью.