В Украине резко снизилось число новых случаев ковида. За сутки коронавирус выявили менее чем у 20 тысяч человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 20 февраля пресс-службой Минздрава.

За прошлые сутки коронавирус выявили у 17 448 человек. Среди них 1 473 ребенка и 142 медика. В больницы попали 3 172 человека. Выздоровели - 11 963 человека. 152 случая ковида оказались летальными.

Вчера вакцинировались от коронавируса 29 528 человек. Из них 8 326 человек получили первую дозу вакцины, 13 041 - вторую дозу. 93 человека сделали дополнительную прививку, 8 068 человек - бустерную.

За все время пандемии в Украине выявлен 4 720 771 случай коронавируса. 3 938 459 человек выздоровели. 104 518 случаев ковида оказались летальными.

Напомним, недавно в Украине зафиксировали новый, еще более заразный вариант "Омикрона". Пока что речь идет о единичных случаях заражения. В основном - у людей, которые вернулись в Украину из-за границы.

Также мы писали о том, что Украина на этой неделе начала выходить из пика заболеваемости коронавирусом, но многие регионы все еще находятся в зоне риска.

Кроме того, сообщалось, что в Украине летальность ковида во время омикроновой волны в 4 раза ниже, чем при "Дельте".