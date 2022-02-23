В Белгородской области России, а также в Москве и области полиция разыскивает микроавтобус с украинскими номерами, пишет Baza. Сообщается, что в машине якобы могут находиться несколько человек, которые собираются совершить теракт.

По информации Baza, речь о "Фольксвагене" белого цвета, который зарегистрирован на уроженца Украины Александра Александровича Токаря, бывшего военного.

21 февраля в районе 17:00 машину, как утверждает Baza, поймали камеры в районе Ступино под Москвой. Сейчас ее продолжают искать.

"Отметим, что это уже второе за сегодня сообщение от российских силовиков о подготовке терактов в стране и связи с этим Украины. Напоминает начало некой кампании", - прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Как сообщалось, посольство США в Москве предупреждает американцев о терактах в России. Однако после этого дипломаты уточнили, что эту информацию узнали из СМИ.

Ранее "Страна" писала о том, что в ВСУ ждут полного изменения ситуации после захода российской армии на Донбасс.

Также мы сообщали, что Нацполиция отправит дополнительные силы в зону ООС на Донбассе.