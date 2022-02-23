Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко провел селекторное совещание с главами областных госадминистраций и мэрами по введению чрезвычайного положения на всей территории Украины. На мероприятии было сказано об усилении охраны Мариуполя в Донецкой области.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

"...Участники совещания подробно обсудили планы действий в разных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, местных властей Мариуполя, охрана которого будет усилена", - сказано на сайте.

Между тем в США назвали новую дату российского "вторжения" в Украину.

Как писала "Страна", что секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Элизабет Трасс о том, что в планы "российского вторжения" в Украину "весьма вероятно" входит нападение на столицу Украины Киев. Данилов пригрозил "моментальным отпором" в этом случае.