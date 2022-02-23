Резервисты, которых в Украине начали призывать с 23 февраля, будут призываться на срок не более одного года.

Об этом вовремя брифинга сообщил военный комиссар Киевского центра территориального комплектования и социальной поддержки Юрий Максимов.

По его словам, призыв длится 7 суток. Это время предусмотрено для того, чтобы призвать и отправить в части резервиста оперативного резерва. Медицинские комиссии они проходят в территориальных центрах.

"Призываются резервисты на срок, который не будет превышать 365 дней", – сообщил Максимов и уточнил, что сейчас речь идет не о мобилизация, а о призыве.

Напомним, что 22 февраля Владимир Зеленский объявил призыв резервистов (то есть тех, кто уже служил) и учебные сборы резервистов теробороны. Полной мобилизации в Украине нет.

В СНБО заявили, что планирую призвать в ВСУ 36 тысяч резервистов из оперативного резерва. Это военнослужащие, которые увольняются со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период.

При этом резервисты, призванные на службу в свои военные части, могут быть отправлены оттуда на фронт, для выполнения боевых задач.