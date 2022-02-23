Появился новый вариант проекта указа президента о введении режима чрезвычайного положения.

Документ оказался в распоряжении "Страны". Как видно, из проекта убрали пункт о регулировании телевидения и радио.

Также исчезло положение о запрете партий и движений. Убрали норму о запрете продажи оружия, его изъятии у владельцев и запрете продажи алкоголя.

Остальные спорные нормы остались: о комендантском часе, отмене свободы передвижения, запрете на митинги и забастовки.

Если Рада сейчас утвердит указ президента о введении чрезвычайного положения, то украинцев уже с этой ночи ждут следующие ограничения:

Ограничение свободы передвижения, особый режим въезда-выезда, досмотр автомобилей; Запрет на массовые мероприятия и забастовки; Комендантский час; Проверка документов, обыски граждан и жилья; Запрет призывникам и военнообязанным менять регистрацию без позволения военкомата. Также запрет на их выезд за границу; Запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку"; Особое регулирование связи и интернета. Может вводиться запрет на работу мобильных телефонов; Может проводиться временная или безвозвратная эвакуация населения - с предоставлением альтернативного жилья.

"После публикации последней редакции указа о чрезвычайном положении, многие украинцы смогут вздохнуть спокойно. Но не только потому, что Зеленский уже не сможет запрещать партии или закрывать телеканалы. Из текста указа окончательно исчезла норма о том, что нельзя будет продавать алкоголь. Она была в первом драфте документа, но потом, после возмущений народных депутатов, "потерялась", - комментирует документ Telegram канал "Политика Страны".

В общем, теперь и комендантский час можно как-то пережить, и без интернета будет чем заняться. Сухой закон отменяется.

Ранее "Страна" публиковала первоначальный вариант указа.

Однако нардепы потребовали внести изменения в документ.