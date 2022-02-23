Комитет парламента по вопросам обороны единогласно утвердил обновленный указ о введении чрезвычайного положения в Украине.

Об этом сообщает в своем Телеграм-канале "Железный нардеп" народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, ускорять бюрократическую регистрацию нового указа пришли лично спикер Рады Руслан Стефанчук и его заместитель Елена Кондратюк.

"Сейчас будет голосование в зале Рады", - написал Железняк.

Ранее "Страна" публиковала первоначальный вариант указа, который содержал много откровенно диктаторских норм.

На них обратили внимание нардепы и потребовали внести изменения в документ. В частности, убрать пункт о жилье граждан, удалить положение об ограничении деятельности телевидения, изменить пункт о возможном запрете политических партий на продвигающих идеологию страны-агрессора и убрать пункт об ограничении передвижения по Украине.

В итоге появился новый проект указа, который разбирала "Страна". В нем остались некоторые спорные положения, в том числе, запрет на массовые мероприятия и забастовки.