В официальном Twitter-аккаунте публичного сервиса Flightradar24, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, появилось сравнение ситуации с воздушным пространством Украины сегодня в 16:00 и в это же время - ровно неделю назад, в прошлый четверг.

Как видно на карте, воздушное движение над Украиной семь дней назад было не очень интенсивным по сравнению с соседями, но десятки бортов направлялись в Киев и из него, а также в Харьков и города западной Украины.

Сейчас же над страной не пролетает ни одно воздушное судно. Полетов нет и в приграничных с Украиной регионах разных стран. А все авиадвижение над Беларусью сместилось на север.

Ранее днем "Страна" сообщала, что в Киевской области разбился самолет Вооруженных сил Украины. В результате крушения погибли пять человек. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, самолет ВСУ сбили между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района.

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