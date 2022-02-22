Латвийская национальная авиакомпания airBaltic до конца текущего месяца останавливает ночные полеты в Украину и из Украины. Ряд рейсов уже был отменен.

Об этом сообщает "Интерфакс-туризм".

Указано, что авиакомпания решила отменить ночные рейсы в Украину до конца февраля. Отменены пять ночных рейсов между Киевом и Ригой, а также два рейса между Одессой и Ригой. Пассажирам предложат перенести бронирование.

Ранее авиакомпания "Скандинавские авиалинии" заявила о прекращении полетов над воздушным пространством Украины до весны, аналогичное решение приняли и немецкая Lufthansa, и "Австрийские авиалинии".

Кроме того, от полетов в Украину и транзита над ее территорией отказались "Швейцарские авиалинии".

Также сообщалось, что в украинской авиакомпании МАУ намерены увеличить количество рейсов из-за массовых остановок полетов в Украину.

Подобные решения авиакомпании объясняют ситуацией с безопасностью в Украине. Между тем, 17 февраля на Донбассе началось обострение, а 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость "ЛНР" и "ДНР", за развитием событий "Страна" следит в обновляемом материале.