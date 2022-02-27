В сети появилось весьма странное видео с киевской Оболони. Бронеавтомобиль неизвестного происхождения задом уезжает от самоходной ЗРК "Стрела" и отстреливается от нее.

Читатели сообщили "Стране", что видео снято на улице маршала Малиновского - возле станции метро "Оболонь".

Вероятно, ролик сняли утром 27 февраля.

На этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке — основные новости Киева.

В нашем онлайне — Главное о войне в Украине 26 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото и видео, оперативные новости Украины сейчас.

Угроза окружения на Донбассе, прорыв на юге, стрельба в Киеве. Что происходит на фронте и в тылу — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе: