Посол Соединенного Королевства в Украине Мелинда Симмонс покинула страну из-за сложной ситуации с безопасностью.

Об этом сообщила в понедельник, 7 марта, глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая на заседании парламентского комитета Палаты общин.



"Наша посол покинула Украину из-за серьезной ситуацией с безопасностью", - сообщила глава МИД Великобритании Трасс.

Мелинда Симмонс была назначена послом в Украине в 2019 году.

Ранее в понедельник Форин оффис сообщил, что из-за ухудшения ситуации с безопасностью британские дипломаты не смогут более оказывать консульскую помощь непосредственно на территории Украины. Как рассказала Трасс, ни одно британское диппредставительство на территории страны более не действует.

Напомним, что с конца февраля британские дипломаты работали во Львове, куда переехали из Киева.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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