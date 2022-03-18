Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан рассказал, что бои на границах Днепропетровской области - это прощупывание украинской обороны.

Об этом Корбан рассказал в видеообращении.

"Подступы к области хорошо защищены, мы достаточно уверенно себя чувствуем а этом плане. И мы думаем, что противник это тоже понимает. Любая попытка более серьезного штурма каких-то частей и фортификационных сооружений просто принесет противнику большие потери".

По словам Корбана, небольшие боестолкновения происходят как со стороны Херсонской, так и Запорожской областей.

"Но мы не видим большого скопления сил возле границ нашей области. Скорее это демонстрация, что они здесь присутствуют".

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