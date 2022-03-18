В Германии заявили, что возможности Вооруженных сил ФРГ - Бундесвера - в вопросе поставок оружия Украине практически исчерпаны. Отметим, что недавно Германия уже говорила о том, что не может "наколдовать оружие".

Об этом сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью, которое она дала радиостанции Deutschlandfunk.

"Возможности (предоставления вооружений - Ред.) через Бундесвер исчерпаны", - констатировала министр ситуацию с поставками оружия в Украину. "Мы изучаем, какие возможности существуют сверх того", - добавила она.

По ее словам, существует вариант покупки Киевом оружия.

"Это в таком случае путь, который осуществляется через Минэкономики, поскольку в таком случае мы говорим об экспорте вооружений", - пояснила министр Ламбрехт.

Ранее "Страна" писала, что канцлер Германии Олаф Шольц недавно заявил, что его страна поставила Украине исключительно оборонительное вооружение. Возможные последующие поставки он комментировать не стал.

После этого Германия засекретила информацию о поставках оружия в Украину, чтобы избежать рисков.