Агентство France Press опубликовало четыре лучших фото недели. Три из них - из Украины: изображение того, как живут в разрушенном мариупольской доме (на кадре вверху новости), картинка с харьковской пустой улицы и мальчик в киевской больницы, у которого убили отца при попытке выехать из города.

Четвертая фотография также посвящена Украине. На ней встреча НАТО в Брюсселе по поводу вторжения России, где президент Франции Макрон, президент США Байден и премьер Великобритании Джонсон собрались вместе.

Фото: AFP

Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.

Мы проанализировали, что произошло за месяц войны и когда она может закончиться.

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