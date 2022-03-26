93-я бригада Вооруженных сил Украины "Холодный яр" заявила, что город Тростянец Сумской области освобожден от российских войск.

Об этом пресс-служба бригады ВСУ сообщила в Facebook.

По данным пресс-службы, украинским военным удалось выгнать из города "элиту" российских сухопутных войск - Кантемировскую танковую дивизию.

Бои в этом городе к северу от Ахтырки шли со вчерашнего дня.

Напомним, что сегодня Стратегическое командование Вооруженных сил Украины заявило, что украинские военные и силы территориальной обороны продолжают выбивать российские войска из населенного пункта Тростянец Сумской области.

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