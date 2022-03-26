"Укрзализныця" опубликовала расписание эвакуационных поездов на воскресенье, 27 марта. График некоторых из них пришлось изменить в срочном порядке.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Дополнительные эвакуационные поезда пустят из Харькова в Ивано-Франковск (11:30), из Днепра в Чоп (20:00), а также из Краматорска во Львов (в 13:00 и в 16:00).

Кроме того, ряд пассажирских поездов будут направляться с задержкой на безопасном расстоянии из-за авиаудара по нефтебазе около Дубно. Изменения маршрутов коснутся поездов Ивано-Франковск - Кременчуг и Львов - Полтава.

"Время задержки до 2 часов, но возможны оперативные изменения. Сохраняем спокойствие и едем дальше", - указано в сообщении "Укрзализныци".

Напомним, что Финляндия с 28 марта прекращает ж/д-сообщение с Россией.

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