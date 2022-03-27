Начальник главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Российская Федерация может попытаться навязать Украине корейский сценарий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины Путин уже меняет главные оперативные направления - это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает корейский сценарий для Украины", - сказал он.

По словам Буданова, Россия может попытаться разделить Украину, как ранее единое государство Корея распалось на Северную и Южную Кореи.

"То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он точно не в силах. Оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине", - добавил он.

Именно поэтому, утверждает Буданов, Москва предпринимает попытки создать параллельные органы власти на оккупированных территориях и вывести из оборота гривню.

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