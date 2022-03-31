Почти весь личный состав одной из батальонно-тактических групп Южной Осетии отказался от участия в войне в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Стратегического командования ВСУ на своей странице в Facebook.

Изначально сообщения о том, что около 300 солдат сложили оружие и вернулись домой, начали появляться в СМИ и сообщениях украинской разведки. Затем это подтвердил экс-глава Южной Осетии Эдуард Кокойты в своем Telegram-канале.

"Никто не имеет права осуждать этих ребят или обвинять их в трусости. Следует разобраться в первопричинах того, что произошло и выяснить, каким образом было организовано их участие. Этим мы займёмся самым серьезным образом", - заявил экс-чиновник.

Напомним, 26 марта Пентагон уже сообщал, что Россия перебрасывает в Украину подкрепление из Абхазии и Южной Осетии.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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