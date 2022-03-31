Американские граждане, находящиеся на территории России и Украины, должны немедленно покинуть эти страны.

С таким призывом выступил 31 марта на регулярном брифинге глава пресс-службы Государственного департамента Нед Прайс.

"Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину", - сказал он.

Прайс добавил, что соответствующие положения были добавлены в рекомендации Госдепартамента для граждан США за рубежом.

По данным Вашингтона, в последние недели российские силовики выявляли и задерживали граждан США и в Украине, и в России.

В начале марта Госдепартамент уже рекомендовал американцам немедленно покинуть Россию, ссылаясь на то, что "посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая транспортные возможности, могут внезапно измениться".

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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