На сайте Верховной Рады Украины появился проект закона о внесении изменений в Гимн Украины. Его инициаторы - два депутата от партии "Слуга народа" Иван Юнаков и Георгий Мазурашу.

Они предлагают изменить текст Гимна на такой:

"Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.



Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!



Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!".

Автор этого текста Бойко Дмитрий Олександрович. Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте Офиса президента еще в 2019 году. Тогда там появилась петиция, в которой предлагалось несколько вариантов текстов изменения гимна. Авторы предлагали заменить Гимн Украины более современным вариантом. Однако петиция набрала 55 голосов из необходимых 25 000 и не была отправлена на рассмотрение президенту.

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