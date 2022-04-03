Главой Центрального командования Пентагона (CENTCOM) стал Майкл Курилла, сменивший на этом посту Кеннета Маккензи.

Новость об этом появилась на сайте Минобороны США.

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал руководство центральным командованием тяжелой миссией. По его словам, Курилла готов добросовестно выполнять доверенную ему работу.

"Действующий глава центрального командования генерал морской пехоты Кеннет Маккензи сложил с себя полномочия", - говорится в сообщении.

Отметим, что CENTCOM является одним из 11 подразделений Пентагона. В центральном командовании отвечают за регион Ближнего Востока.

Кеннет Маккензи занимал свой пост с 28 марта 2019. Майкл Курилла же ранее занимал должность командующего XVIII воздушно-десантным корпусом, а до этого - начальника штаба США.

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