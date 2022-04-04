Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) проголосовал за немедленную приостановку доступа России и Беларуси к финансам и экспертизе банка.

"Совет управляющих ЕБРР одобрил принятие жестких мер против Российской Федерации и Беларуси после вторжения в Украину. Доступ Российской Федерации и Беларуси к ресурсам Банка должен быть официально приостановлен с немедленным вступлением в силу. Это означает, что ни в одной из стран не может быть нового финансирования проектов или деятельности по техническому сотрудничеству. Кроме того, Банк пользуется всеми правами на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам. ЕБРР уже объявил, что находится в процессе закрытия своих представительств в Москве и Минске", - пишет ЕБРР в своем Facebook.

Ранее ЕБРР объявил, что закрывает свои офисы в Москве и Минске. Также Европейский банк реконструкции и развития согласовал выделение помощи в размере 2 миллиардов евро Украине и странам, принимающим украинских беженцев.

Напомним, война в Украине продолжается уже 40-й день. Мы следим в обновляемом материале за обстановкой на фронте и в городах, а также на переговорах.

"Страна" анализировала главные события вчерашнего дня, 3 апреля: хронику войны, ситуацию на недавно освобожденных территориях и перспективы эту войну закончить.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, почему, по версии Запада, началась война в Украине.