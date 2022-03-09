Европейский банк реконструкции и развития согласовал выделение помощи в размере 2 миллиардов евро Украине и странам, принимающим украинских беженцев.

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР в среду, 9 марта.

В частности, 2 миллиарда евро будут направлены на поддержание устойчивости и жизни в Украине и странах, принимающих украинских беженцев. Приоритеты включают в себя финансирование торговли, ликвидность в чрезвычайных ситуациях, энергетическую безопасность и муниципальные услуги.

"Финансирование будет предоставлено в кратчайшие сроки для поддержки украинских компаний, например, в виде отсроченных кредитов, поддержки ликвидности и торгового финансирования. Там, где это возможно, предприятиям помогут переехать, чтобы их работа могла продолжаться", - говорится в материале.

Помимо этого, разработанная Банком программа обеспечения устойчивости и обеспечения средств к существованию поможет странам, непосредственно пострадавшим от притока украинских беженцев. Женщины, дети и пожилые люди составляют большинство перемещенных лиц, и муниципальные власти сталкиваются с огромными трудностями в управлении потоком людей.

Также предусмотрена программа реконструкции, которая начнется, когда будет разрешаться ситуация в стране. Речь идет о восстановлении средств существования и бизнеса, критической инфраструктуре, предоставлении услуг.

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