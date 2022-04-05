На Закарпатье пограничники и представители госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасают группу украинцев, которые попали в снежный плен.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба на Facebook

"Украинские пограничники получили информацию о том, что в районе горы Пип Иван Мармаросский люди нуждаются в помощи. Пограничники организовали взаимодействие с ГСЧС Украины и сориентировали на поиск все наряды, которые несли службу в указанном районе", - говорится в сообщении.

При поиске один из патрулей Мукачевского пограничного отряда обнаружил группу граждан Украины в заброшенном доме лесника. Сейчас известно о семи пострадавших, двое из которых из-за обморожения вообще не могут самостоятельно передвигаться.

"Сейчас идет спасательная операция. Из-за снежного оползня спасательная техника не может поступить на помощь, поэтому пострадавших пешком пытаются доставить в безопасное место, где им смогут оказать медицинскую помощь", - добавили в Погранслужбе.

Скриншот: Facebook/Державна прикордонна служба України

Ранее мы рассказывали, что спасатели во время войны работают на полную. Так, спасатели несколько дней разбирали завалы после ракетного удара по зданию Николаевской ОГА. А под Ровно ГСЧС два дня тушило нефтебазу.